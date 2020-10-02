Başakşehir Şehir Hastanesi çalışanları eylemde: 'Binaya yatırım var ama insanlara yok'

İş cinayetleri ve çalışma koşulları nedeniyle yapımı sırasında iş bırakmalarla gündeme gelen İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde çalışanlar eylem yaptı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) hastane önünde bir açıklama yaptı.

SES açıklamasında, yetkililerin, sağlık emekçilerinin taleplerine kulak vermesi ve taleplerini yerine getirmesi gerektiği söylendi:

"Sağlık çalışanları arasında iş barışını bozan ve ayrımcılığı körükleyen performansa göre ücretlendirme son bulmalı temel ücret verilmeli, tüm sağlık emekçilerine ayrımsız bir şekilde çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret verilmelidir.

Taşeron, sözleşmeli, kadrolu ayrımı yapılmadan sağlık çalışanlarının bütün ödemeleri tavandan, eksiksiz bir şekilde ödenmelidir."

'Hakkımızı talep ediyoruz'

soL'un konuştuğu bir hekim Haziran ve Temmuz ayında hiçbir ek ödeme almadıklarını, kendileriyle konuşacak br muhatap dahi bulamadıklarını söyledi. Hekim süreci şöyle anlattı:

"Hastane açıldığından, Nisan'da beri biz buradayız. Burdaki hekimlerin büyük çoğunluğu iki grupta. Bir mecburi hizmete gelenler bir de görevlendirmeler gelenler. Yani yüzde 90'ı buraya isteyerek gelmiyor demek. Pandemi dönemi nedeniyle geldik çalışıyoruz. Burdaki ekip de özveriyle çalışıyor.

Buraya gelince, öncellikle bize 'Sizi mağdur etmeyeceğiz' dedi, başhekimin kendisi. Ne zaman konuşsak, 'Yapacağız, edeceğiz' dediler. 5 ay geçti, ilk defa muhatap bulduk. Biz bir araya gelince 2 gün önce alelacele, daha bordroda hesaplamada, ona 3 bin, buna 5 bin para dağıtıldı. Son çıkan geneye dayanarak. Ancak bu da ayrı bir mağduriyet. Haziran ve Temmuz ayında hiçbir ek ödeme almadık. Benim geldiğim yere göre bakınca, kişi başı 20-25 bin lira bir kayıp demek bu. Muhatap da alınmıyoruz. Binaya yatırım var ama insanlara yok. Biz burada hakkımızı talep ediyoruz."