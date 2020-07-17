Bangladeş’te Covid-19 vurgunu

CNN’in haberine göre, Bangladeş’te Mohammad Shahed isimli 43 yaşındaki bir özel hastane sahibinin, binlerce sahte Covid-19 testi raporu vererek 350 bin dolar haksız kazanç sağladığı suçlamasıyla Çarşamba günü tutuklandığı açıkladı. Yolsuzluğun ortaya çıkmasının ardından 9 gün boyunca güvenlik güçlerinden kaçan Shahed’in burka giymiş bir şekilde komşu Hindistan’a geçmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

Bagladeş Hızlı Eylem Taburu sözcüsü Albay Ashique Billah tarafından yapılan açıklamada Shahed’in hastalar için sahte negatif testler sağladığı bildirildi. Shahed hükümetle ücretsiz Covid-19 tedavisi ve koronavirüsle temas edilmediğine dair belge verme konusunda anlaşmış olmasına rağmen, bu hizmetler için insanlardan para almakla da suçlanıyor.

Billah, Shahed’in sahibi olduğu iki tıp merkezinde 4 bin doğru koronavirüs testi yapıldığını, 6 bin 500 testinse sonuçlarıyla oynandığını kaydetti.

Shahed’in Bangladeş’te pandemi süresince tıbbi sahtekârlık suçlamasıyla tutuklanan ilk kişi olmadığı belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta, başka bir özel test merkezinin sahipleri, test yapmadan sahte Covid-19 test raporları verme suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tekstil işçilerinin yarısı işsiz kaldı

168 milyon nüfuslu ülkede günde ortalama 13 ila 17 bin test yapılabildiğine, sahtekârlık vakalarının yarattığı güvensizlik nedeniyle bu sayının daha da düşebileceğine dikkat çekiliyor. Ülkede test sonuçlarının çıkmasında önemli gecikmeler yaşanırken, test yaptırmak isteyenler saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

Ülkede bugüne dek 193 bin 500 vaka bildirilirken, 2 bin 457 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak ülkenin test kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle gerçek sayıların çok daha yüksek olabileceği değerlendiriliyor. 68 gün boyunca karantina uygulanan ülkede, 1 Temmuz itibariyle ekonomiyi canlandırma amacıyla normalleşme sürecine geçilirken, her gün binlerce yeni vaka bildirilmeye devam ediyor.

Uluslararası tekstil markaları için ucuz emek pazarı olarak bilinen Bangladeş’te yaklaşık 3,17 milyar dolarlık siparişin iptal edildiği, ülkedeki 4,1 milyar işçinin yarısından fazlasının pandemi döneminde ücretsiz izne çıkarıldığı ya da işsiz kaldığı açıklandı.