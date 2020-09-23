Bakırköy Belediyesi emekçileri: Kazanılmış haklarımızın geri alınmasına izin vermeyeceğiz

Bakırköy Belediyesi'nde çalışan ve KESK'e bağlı Tüm-Belsen'de örgütlü mühendis, mimar, zabıta, sağlık emekçisi gibi geniş bir kesimi kapsayan kamu emekçileri, bugün saat 12.00'de CHP Bakırköy İlçe binasının önünde buluşarak Bakırköy Özgürlük Meydanı'na yürüdü ve burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Belediye emekçilerine İstanbul'un diğer CHP'li belediyelerinde çalışan emekçiler de destek verdi.

Sendika üyeleri yaptıkları açıklamada 3,5 yıldır talep ettikleri koşulları içeren toplu sözleşmelerinin imzalanmaması nedeniyle yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edildiklerini, CHP'li belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu tarafından, kazanılmış haklarını geri alacak bir sözleşme imzalanmaya zorlandıklarını ve bunu kabul etmeyeceklerini belirttiler.

Mücadele eden arkadaşlarının sürgün, mobbing gibi uygulamalara maruz kaldıklarını dile getiren emekçiler geçtiğimiz günlerde toplu sözleşmeleri imzalanmadığı için eylem yapan belediye işçileriyle dayanışma içinde olacaklarını ve sorunları çözülene kadar eylemlerini devam ettireceklerini duyurdular.

Dün Ankara Keçiören'de şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına da alkışlarla desteklerini sunan emekçiler, "Emekçiyiz haklıyız kazanacağız", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "Toplu sözleşme hakkımız gasp edilemez" " Müteahhite değil emekçiye bütçe" sloganlarıyla Belediye binasının önüne yürüyerek eylemlerini burada sonlandırdı.