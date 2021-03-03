Bakanlıktan yeni genelge: Odalar denetim yapacak

İçişleri Bakanlığından valiliklere Covid-19 önlemlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre, denetimlerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ndeki görüntü kayıtlarından yararlanılacak, buna göre yaptırım uygulanabilecek.

Meslek odaları veya bunlara bağlı alt odaların üyelerinden oluşturulacak ekip, haftada en az bir kez üyelerinin iş yerlerini denetleyecek.

Gıda denetmenlerinden ekipler oluşturarak bu ekipler aracılığıyla il ve ilçedeki gıda üretim ve satış yerleri salgınla mücadele tedbirlerine uyum yönünden denetlenecek

Ülke genelinde ilk uygulama yarın başlıyor.