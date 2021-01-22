Bakanlık işini kaybeden kültür-sanat emekçisinin sayısını bilmiyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yönelttiği “Kaç kültür-sanat emekçisi işini kaybetti, kaçı güvencesiz iş havuzuna dâhil oldu?” sorusuna, Bakanlıktan “Kültür-sanat sektöründe çalışan kişi sayısından bilgimiz yok” yanıtı geldi.

Akkuş İlgezdi’nin 2021 bütçesi üzerine Meclis'te sorduğu soruları yazılı cevaplayan Bakan Ersoy, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlardan gelecek istatistiki veriler ve anket çalışmalarından faydalanarak, Kültür Endüstrileri İşgücü Raporu hazırlanacağını" belirtti.

"Bu yanıt Bakanlığın kültür ve sanat dünyasının sorunlarına ne denli yabancı olduğunun itirafıdır" diyen İlgezdi, "18 yılda Kültür endüstrileri sektörlerindeki iş kollarının tanımlanması ve işgücüne ilişkin bilgi ve istatistik çalışması yapılmadıysa, ne yapıldı?" ifadesini kullandı.

'İşkur'a sorsunlar'

İlgezdi şunları söyledi: “Bakanlık sorumluluk alanına giren sektörlerde çalışan; ışıkçısından, rejisörüne, sesçisinden, sahne sanatçısına, müzisyeninden yer göstericisine, lojistik elemanından, makyözüne kadar ekmeğinden olan kaç kişi olduğunu bilmiyorsa, İŞKUR’a sorsun. Onlar hiç olmazsa iş başvurusu yapanların kayıtlarını tutuyor. Ülke yangın yerine dönmüş, pandemi herkesi vurmuş, yüzbinlerce kişi sosyal güvenceden yoksun kalmış ama Sayın Bakan, 18 yıldır iktidar olduklarını unutmuş olacak ki, ‘Kültür sanat sektöründe kaç kişinin çalıştığına dair rapor hazırlamaya başladık’ diyor. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu açıklama, Türkiye’nin savrulduğu yozlaşmanın en açık örneğidir."

Kültür sanat emekçileri eyleme hazırlanıyor

Patronların Ensesindeyiz Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı İstanbul ve Ankara’da İl Kültür Müdürlükleri önünde işsiz kalan kültür sanat emekçileri, yaşadıkları sorunlar için eylem çağrısı yaptı.

Pandemiyle beraber işsiz kalan kültür sanat emekçileri, yaşadıkları sorunlar için İstanbul ve Ankara’da İl Kültür Müdürlükleri önünde 28 Ocak'ta bir araya gelecek.