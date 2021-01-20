Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı’ndan İstanbul ve Ankara'da eylem çağrısı

Pandemiyle beraber işsiz kalan kültür sanat emekçileri, yaşadıkları sorunlar için İstanbul ve Ankara’da İl Kültür Müdürlükleri önünde bir araya geliyor.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı tarafından yapılan çağrıda, normal dönemde de sigortasız, güvencesiz çalışmayla karşı karşıya kaldıkları, pandemi ile beraber hayatta kalma mücadelesi verdikleri ve yapılan maddi desteklerin sorunlara çözüm olmaktan uzak olduğu belirtildi.

Tüm bu sebeplerden dolayı taleplerinin yer aldığı dilekçeyi ilgili kuruma iletmek için bir araya geleceklerini belirten kültür sanat emekçileri, “28 Ocak Perşembe günü saat 14.00’da, İl Kültür Müdürlükleri önünde yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz” dedi.

📢 Kültür sanat emekçileri 28 Ocak'ta İl Kültür Müdürlükleri önünde basın açıklaması yapıyor. @TCKulturTurizm



🔴 Bütün #KültürSanat emekçilerine çağrı...



👇https://t.co/VBVXj8ZiCu pic.twitter.com/NGQUZxPFPG — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) January 20, 2021

Açıklamanın tamamı şöyle:

Patronların Ensesindeyiz Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı Mücadeleye çağırıyor!

Birbirimize ve haklarımıza sahip çıkmak için bir aradayız.

Gönüllü çalışmaya, kayıtsızlığa ve güvencesizliğe, tanımsızlığa ve keyfi koşullara, sendikasızlığa, alandaki mesleki/insani hak gaspına ve işsizliğe karşı birlikte mücadele ediyoruz.

Kültür sanat alanında yoksullaşmanın ve yalnızlaşmanın etkisini bozacak bir emekçi dayanışmasını adım adım kuruyoruz.

Salgın boyunca kültür sanat emekçileri için yapılacağı açıklanan destekler, salgın döneminde neredeyse tamamen gelir kaybı yaşayan sektördeki emekçilerin sorunlarına çözüm olamayacak, gerçeklikten uzak ve kabul edilemez ”destek”lerdi.

Sadece salgında değil, krizin derinleştiği, insanlık dışı her şeyin normalleştirildiği bu düzende dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için, tüm kültür sanat emekçilerini örgütlenmeye çağırıyoruz.

Kültür sanat emekçileri olarak, taleplerimizi iletmek için 28 Ocak Perşembe günü saat 14.00’da, İl Kültür Müdürlükleri önünde yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz.

TALEP EDİYORUZ!

Pandemi döneminde geçinebileceğimiz, gerçekçi bir maddi destek talep ediyoruz! Salgın sürecinde ve sonrasında insanca yaşamanın, barınmanın ve sağlığımızın güvence altına alınmasını talep ediyoruz! Yıllardır sektörümüzde “normal” olarak kabul edilen sigortasız ve sosyal güvencesiz çalışmanın artık ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz! İş olanaklarımızın arttırılmasını, istihdam problemlerimize çözüm üretilmesini talep ediyoruz!

Önce insan sağlığı, önce emeğin hakkı! İlk sıraya bunu yazıyoruz ve haklarımızı almak için tüm kültür sanat emekçilerini örgütlenmeye çağırıyoruz!

Kol kola girmek, yan yana durmak, emeğimize sahip çıkmak, sömürüye boyun eğmemek, hamaset değil, hayat memat meselesidir!

Gelin örgütlenelim!

Gelin dayanışmamızı büyütelim!

Gelin PE Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı’nda birlikte mücadele edelim!

Patronların Ensesindeyiz Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

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E-posta: [email protected]