Bakanlık açıklaması: 65 ölüm, 11 bin 520 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.Buna göre son 24 saatte ülkede 11 bin 520 yeni vaka tespit edildi, 65 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 135 bin 18 oldu. Yeni hasta sayısı 689 olarak açıklanırken, bugün iyileşenlerin sayısı 7 bin 191 olarak bildirildi.

Tabloya göre toplam ağır hasta sayısı 1224 oldu.

Türkiye'de bakanlığın açıkladığı verilere göre, toplam vaka sayısı 2 milyon 734 bin 836'ya, toplam ölüm sayısı 28 bin 771'e yükseldi.