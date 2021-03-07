Bakanlık açıklaması: 65 ölüm, 11 bin 187 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte ülkede 65 kişinin daha Covid-19'dan yaşamını yitirmesiyle toplam ölüm sayısı 29 bin 30'a yükseldi.

Bakanlık bugün tespit edilen yeni vaka sayısını 11 bin 187 olarak açıkladı. Buna göre salgının başından beri ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 2 milyon 780 bin 417'ye ulaştı.

Tabloda yeni hasta sayısı 735, bugün iyileşen ve karantina süresi bitenlerin sayısı 7 bin 785 olarak yer aldı.

Bugün yapılan test sayısı 129 bin 299, toplam ağır hasta sayısı ise 1261 olarak açıklandı.