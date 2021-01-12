Bakanlık açıklaması: 171 ölüm, 9 bin 809 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte ülkede 171 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı 9 bin 809 olarak açıklandı.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 179 bin 208, yeni hasta sayısını 983, bugün iyileşenlerin sayısını 10 bin 13 olarak açıkladı.

Tabloya göre, Türkiye'de koronavirüsten toplam can kaybı 23 bin 152'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 346 bin 285'e yükseldi.

Bakanlık erişkin yoğun bakım doluluk oranını yüzde 60,6 olarak açıkladı.