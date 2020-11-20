Bakanlık açıklaması: 141 ölüm, 5 bin 103 yeni hasta

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 141 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 bin 103 yeni "hasta" tespit edildi.

Ağır hasta sayısı ise 3 bin 990'a yükseldi.

Bakanlığın yayımladığı tabloya göre bugün yapılan test sayısı 156 bin 642 oldu. Bugün iyileşen hasta sayısı 3 bin 19 olarak açıklandı.

Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 84'e, hasta sayısı ise 435 bin 273'e yükseldi. Bakanlık toplam iyileşen hasta sayısını 367 bin 592 olarak açıkladı.