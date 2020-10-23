Bakan Koca: Salgın yeniden tırmanışa geçmiş durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği’nde açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır.

-Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır.

-Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bilim Kurulu toplantısını da İstanbul'da gerçekleştireceğiz.