Bakan açıkladı: Yıkılma riski olan binalar var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"25 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi yaralandı" diyen Kurum, "Milletimiz müsterih olsun. Hızlı bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Alanda 5 bin personel çalışmalar yapıyor. 17 bina yıkıldı, 9 binada faaliyet tamamlandı. 8 binada çalışmalar sürüyor. Ağır hasarlı, yıkılma riski olan binalar olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlarımız hasarlı binalara girmesin. Hızlı bir şekilde bu tespitler de yapılacak. Depremden sonra 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık" ifadesini kullandı.