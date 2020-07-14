Bahreyn Yüksek Mahkemesi iki aktivistin idam edilmesi kararını onadı

Bahreyn Yüksek Mahkemesi, bir polisi öldürmekle suçlanan iki siyasi aktivistin idam edilmesine ilişkin mahkeme kararını onadı.

Muhammed Ramadan ve Hüseyin Musa, 2014 yılında başkent Manama'nın kuzey doğusundaki bir köye bombalı saldırı düzenleyerek bir polisi öldürmek suçuyla tutuklanmıştı. Ramadan ve Musa'yla birlikte 10 kişi daha hapse atılmıştı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Ramadan ve Musa, polisi öldürdüklerine ilişkin itirafta bulunsa da, insan hakları örgütleri, söz konusu itirafın, iki isme işkence yapılmasının ardından geldiğini iddia ediyor. Uluslararası Af Örgütü ve Bahreyn İnsan Hakları ve Demokrasi Enstitüsü (BIRD), iki ismin yalan itirafta bulunana kadar işkenceye uğradığını ve cinsel istismara ve dayağa maruz kaldığını öne sürdü.

İngiliz parlamento üyelerinden 'Bahreyn'e güvenlik desteği çekilsin' talebi

İngiltere'de çeşitli partilerden parlamento üyeleri, Bahreyn'in kraliyet ailesine idam kararını yeniden değerlendirme çağrısında bulundu.

İngiltere, Bahreyn'in hapishane ve yargı departmanına güvenlik desteği sağlıyor. Bu durumu eleştirenler, söz konusu desteğin ülkenin bu alanlarda reform yapmasını sağlamadığı, aksine krallık içinde stratejik öneme sahip bir donanma üssünde bulunmaya devam etmesi için İngiltere'ye bahane yarattığı üzerinde duruyor.

Bazı parlamento üyeleri, idamların gerçekleşmesi durumunda İngiltere'nin ülkeye sağladığı güvenlik desteğini çekmesini talep etti. Dışişleri Bakanlığı, buna karşılık Bahreyn'in gerekli reformları yapacağına dair kendilerinin ikna olduğunu belirterek, söz konusu desteği çekmeyeceğini açıkladı.

Bahreyn: Süreç adil işledi

Öte yandan, Bahreyn hükümeti, davanın adilce yürütülmesi için tüm gerekliliklerin yerine getirildiğini ve son hükmün, işkence iddialarına ilişkin soruşturmanın tamamlanmasının ardından geldiğini açıkladı.

Bahreyn'de bir başsavcılık yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada, söz konusu itirafların "bilincin tamamen açık ve gönüllü bir şekilde yapıldığı ve itiraf sırasında fiziksel ve sözlü şiddet uygulanmadığına" ilişkin ellerinde tıbbi raporun olduğunu söyledi.

Bahreyn'de temyiz mahkemesi, 2018 yılında Ramadan ve Musa'ya yönelik idam kararını bozmuş ve iki isme işkence uygulanıp uygulanmadığına ilişkin yerel yönetimlere inceleme başlatma talimatı vermişti. Yüksek mahkeme, 8 Ocak tarihinde Ramadan ve Musa'nın idamına yeniden hükmetmişti.