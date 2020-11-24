Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Virüs salgınıyla mücadele

"Daha önce tecrübe etmediğimiz tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduğumuz açıktır. Gevşemeler yaşanırsa virüsle mücadele zorlanacaktır. Hükümet mücadele sürecini sıkı tutmaktadır. Hiç kimse başına buyruk hareket etmemelidir. Herkes duyarlı ve hassas davranmalıdır. Doktorlarımızdan hemşirelerimize, hasta bakıcılarımızdan diğer tüm sağlık çalışanlarımıza kadar bütün kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız, hepsinin destekçisiyiz. Covid-19 hastalığının meslek hastalığı sayılması hususunda TBMM'de üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın teminatını da kararlılıkla veriyoruz."

Ekrem İmamoğlu'na tepki

"İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı'nın vefatlarla ilgili bakanlığı tekzip eden açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Böylesi bir dönemde bile siyasi çıkarlar peşinde koşmak gafilce bir yaklaşımdır. Bu kendini bilmezin maksadı nedir? Yoksa CHP virüsün bulaşma hızından memnun mudur?"

'Cumhur ittifakı siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir'

"Cumhur İttifakı ile ilgili akla hayale sığmayan çirkin dedikoduları esefle takip ediyoruz. Mandacılar vites yükseltmişler. Biz harcarsak sadece hainleri harcarız. MHP ile AK Parti Türk tarihinin iki ucunu bir sevdayla kavrayıp geleceğin parlak ve onurlu kucağına doğru taşıyan iki kahraman millet eseridir. Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir. Cumhur İttifakı al-ver süreciyle kurulmamıştır. Cumhur İttifakı yaşayacaktır."

'Cumhur ittifakı cukka ittifakı değildir'

"Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının almayacağı kadar tutarlı, dengeli, hesapsız, plansız, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır. Kara kediler başka yerde dolaşsın, müfsit çakallar başka mahfillerde at koştursun. Cumhur İttifakı Türkiye’nin yegane umudu, yedi düvele karşı güvencesidir. Cumhur İttifakı; cukka ittifakı değildir, curcuna ittifakı değildir, çukur ittifakı değildir, çuval ittifakı değildir, çuvallamış bir ittifak hiç değildir.''

Alaattin ÇAkıcı açıklaması

"Alaatin Çakıcı benim dava arkadaşımdır, şehidimizin oğludur vatan millet sevdalısıdır, üzerine atılı suçların bedelini yaklaşık 20 yıl cezaevinde kalarak ödemiş ülküdaşımızdır. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz. Alaattin Çakıcı’nın bu devlete, bu millete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir, bilmeyenler de kendileri bilir. Kılıçdaroğlu’nun Alaattin Çakıcı’ya 'mafya lideri, yer altı dünyasının karanlık yüzü' demesi bizim nezdimizde yok hükmündedir. Çakıcı bebeklere kurşun sıkmadı karakolları ateşe vermedi polisimize silah çekmedi. Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek istiyorsa birlikte yürüdüğü anayasa hazırladığı teröristlere baksın."

Bülent Arınç'a: Güzellemeler yapması çarpıklıktır ahmaklıktır

"Siyaset eskisi bir şahsın Kavala ile Demirtaş'a güzellemeler yapması çarpıklıktır ahmaklıktır. Bu suçluyu övmektir. Devran isimli şahıs teröristtir yazan da teröristtir. Sayın Arınç aslına mı çekiyorsun nesline mi dönüyorsun? Sen Devran'ı bırak da Mehmet'lere bak.''