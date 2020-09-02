BAE: İlhakı durdurduk, İran: İhanet ettiniz

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı siyaset planlama departmanı başkanı Cemal Muşarah, İsrailli yetkililerin ülkeye düzenlediği ilk resmî ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Muşarah, BAE yönetimine İsrail’in Batış Şeria’nın Yahudi yerleşimlerinin bulunduğu geniş kesimlerini ilhak etme planında yeni adım atmayacağı konusunda ‘‘güvenceler’’ verildiğini söyledi.

Abu Dhabi havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muşarah, ‘‘İsrail’in gelecekteki eylemleri konusunda spekülasyon yapamayız. ABD’den ve üçlü diyaloğumuz üzerinden bu konuda güvence aldık’’ diye konuştu. İsrail’in birkaç ay içinde ihlah planını sürdürmeye başlaması halinde normalleşme anlaşmasının bozulup bozulmayacağına ilişkin bir soru üzerine önce anlaşmanın bozulmayacağını söyleyen Muşarah, daha sonra bu konuda yanlış bir ifade kullandığını belirterek ‘‘ilhakın durdurulmasının bir ön şart olduğunu’’ dile getirdi. Muşarah, ‘‘Yaptığımız şey ilhakı durdurmaktı. Nihai amaç İsraillilerle Filistinliler arasında sürdürülebilir bir çözüm bulmak’’ ifadesini kullandı.

Muşarah ise Abu Dhabi’de gazetecilerin Hamaney’in açıklamaları ile ilgili sordukları soruya ise ‘‘barışa ve refaha giden yol kışkırtma ve nefret diliyle açılmaz’’ yanıtını verdi.

İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan barış anlaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, BAE’nin İsrail’le ilişkileri normalleştiren bir anlaşmaya imza atarak İslam dünyasına ihanet etmekle suçlamıştı.

‘‘Elbette, BAE’nin ihaneti uzun sürmeyecek, ama bu leke her zaman hatırlanacak. Siyonist rejimin bölgede bir köprübaşı elde etmesine izin verdiler ve Filistin’i unuttular,’’ diye konuşan Hamaney, Emirliklerin İslam dünyasına, Arap ülkelerine ve Filistin’e karşı bu ihaneti nedeniyle ebediyen itibarsızlaşacağını ileri sürmüştü.

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