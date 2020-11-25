Azerbaycan ordusu Kelbecer'e girdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı askeri birliklerinin dün geceyarısından itibaren Dağlık Karabağ'daki Kelbecer bölgesine girmeye başladığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ve Ermenistan Başbakanı arasında imzalanan üçlü anlaşma uyarınca Azerbaycan silahlı güçleri 25 Temmuz'da Kelbecer'e girmiştir" denildi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da 27 Eylül tarihinde başlayan çatışmalar 9 Kasım'da Putin, Aliyev ve Paşinyan arasında imzalanan anlaşmayla 10 Kasım'da sona ermişti.
Anlaşma Dağlık Karabağ'da Ağdam'ın 20 Kasım'a dek, Kelbecer'in 15 Kasım'a dek, Laçin'in 1 Aralık'a dek Azerbaycan'ın kontrolüne devredilmesini öngörüyordu. Bakü Kelbecer'in kontrolünün devredilmesinin 25 Kasım'a ertelenmesini kabul etmişti.