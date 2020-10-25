Azerbaycan ile Ermenistan geçici ateşkes konusunda anlaştı

Azerbaycan ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da geçici insani ateşkes konusunda anlaştığı bildirildi.

Buna göre geçici ateşkes yarın sabah 08.00'den itibaren yürürlüğe girecek.

Anlaşma ABD Dışişleri Bakanlığı ile Azerbaycan ve Ermenistan hükümetleri tarafından yapılan ortak açıklamayla duyuruldu.

Öte yandan AGİT Minsk Grubu'ndan yapılan ayrı bir açıklamada Fransa, Rusya ve ABD'nin liderleri ile dışişleri bakanlarının 29 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki durumu görüşmek üzere bir toplantı yapacağı kaydedildi.