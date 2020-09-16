Ayvalık'ta sağlık çalışanlarına saldırı protesto edildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde sağlık çalışanlarına ve bir hasta yakınına saldırı protesto edildi.

Hekimler, sağlık çalışanları ve çok sayıda yuttaşın katıldığı basın açıklamasında Balıkesir Tabip Odası Ayvalık ilçe temsilcisi

Dr. Neşe Zengin ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin birer konuşma yaparak sağlıkta şiddeti kınadılar.

Balıkesir Tabip Odası Ayvalık Temsilcisi Dr. Neşe Zengin yaptığı konuşmada “Salgında en riskli meslek grubunda yer alan ve çok sayıda çalışma arkadaşlarını kaybeden sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitmek bilmiyor" dedi.

Saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösteren Korkmaz "Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak denmesine rağmen saldırganlar serbest bırakılıyor. Sağlıkçılarımızın 'bir dahaki nöbette ne olacak, evime, aileme sağ salim dönebilecek miyim, bilmiyorum. Korkuyorum. Duyuyor musunuz beni?' soruları cevapsız ve çözümsüz kalıyor" diye konuştu.

Ayvalık'ta Engin Barış Kırmızıçiçek geçtiğimiz günlerde annesine zatürre aşısı yaptırmak için gittiği Aile Sağlığı Merkezi’nde, aşı olmadığını öğrenince 3 hemşireyi darp edip yardıma gelen hasta yakınını bıçaklamıştı. Kırmızıçiçek, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.