Aytun Çıray: İyi Parti açıktan Cumhur İttifakı'na katılamaz

İYİP Kurultayı'nda adı, “oy verilmeyecekler” listesinde olan, İzmir milletvekili Aytun Çıray partisinden istifa edeceğine dair iddiaları yalanladı. Çıray İYİP'in Cumhur İttifakı'na "açıktan" katılamayacağını, bu durumda seçmeninin yüzde 90'ını kaybedeceğini söyledi.

Milliyet’e konuşan Çıray istifa iddiaları hakkında “Ben bu partinin ana kurucularından biriyim, başta gelen, önde gelen. Bu parti bizim evladımız gibi. Ben bu partiyi korumak için mücadele ediyorum. Dolayısıyla niye istifa edeyim, etmem” dedi.

Millet İttifakı’nın dağılması amacıyla bir yıldır yoğun biçimde baskı olduğunu söyleyen Çıray, “Millet İttifakı’nın fikir babalarından olduğum için bu konuda çok hassas davranıyorum. Benim temel görüş ayrılığım bunlardan ziyade Türkiye’de Anayasa’nın 101. maddesinin tartışılmaması, Türkiye’de seçimler yapılacaksa siyaseten ve hukuken meşru seçimlerin yapılması konusunda bir kampanya başlatılmaması ve yeni bir anayasa hazırlanacaksa bu ülkede; bu anayasanın da önümüzde yapılan seçimlerden sonra Venedik kriterlerine göre yapılması. Ben bu temel noktalarda partiyi yönetenleri arkamda görmedim. Mesele bundan ibaret. Onlar da herhalde bunları söylememden hoşlanmadılar ki böyle bir tasfiye operasyonu yaptılar" diye konuştu.

'Açıktan Cumhur İttifakı'na katılamaz'

İYİP'in Cumhur İttifakı'na katılması durumunda tutumunun ne olacağına yönelik soruya ise Çıray “İYİ Parti açıktan Cumhur İttifakı’na katılamaz. Çünkü seçmeninin yüzde 90’ı o zaman partiyi terk eder. İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı’yla birlikte hareket edebilmesi için seçim öncesi anayasa değişikliği bahanesiyle bir araya gelmeleri gerekir. Ben de zaten böyle bir çalışma olduğunu bildiğim için aynı zamanda buna karşı çıkıyorum” yanıtını verdi.

Çıray “HDP’yi şeytanlaştırarak ve CHP ile ilişkisini kurarak onun üzerinden İYİ Parti’yi Millet İttifakı’ndan kopartmak” yönünde bir amaç bulunduğunu belirttiği açıklamasında “Bir başka deyişle bu CHP’yi yalnızlaştırma operasyonu aynı zamanda” dedi. Çıray, şöyle devam etti:

“Bir siyasi partide çifte standart olmaz. Bugün bu operasyonun aktörlerinden en başta gelen kişinin geçmişte Sayın Akşener’i FETÖ’cülerin desteklediklerine dair beyanlarını unutmamak lazım. İYİ Parti’ye ‘İP’ deyip, sürekli FETÖ ile ilişkilendiren kişinin partiye girer girmez en yüksek makama getirilmesi kayda değer. Üstelik daha yakın zamanda Samsun’da İYİ Parti’nin oylarını belediye seçimlerinde bölmüşse o zaman ne olur parti içinde? Adil yönetim tartışması olur. Böyle bir yönetim anlayışı adil, demokratik değil. Biz bu partiyi ne için kurmuştuk? Kumpaslar, komplolar bu partide olmasın. Liste oyunları, delege oyunları bu partide olmasın; bir demokrat parti kuralım; amacımız buydu. Ne yazık ki bir önceki kurultayda başlayan süreç, bu sefer saklanamaz hale geldi. Önceki kurultayda 505 oy alarak birinci olan Aytun Çıray, bir yıl içerisinde nasıl olur da ilk 100’e dahi giremeyebilir? Bu hayatın doğal akışına uygun değildir.”

Listeyi hazırladığı öne sürülen Koray Aydın’ın, “yalancı ve etkisiz eleman” sözlerine cevap veren Çıray şunları söyledi: “O açıklamanın bütününü okursak kendisi liste oyunlarını yaptığını ikrar ve itiraf etmiş. Bundan başka söyleyecek bir şeyim yok. Türkiye, Aytun Çıray’ı, yalan söyleyip söylemeyeceğini bilir.”