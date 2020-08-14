AYM Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın tahliye başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda bulunan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için yapılan tahliye talepli tedbir başvurusunu reddetti.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) AYM'nin kararıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Anayasa Mahkemesi, Ebru ve Aytaç için tahliye tedbirli başvurumuzu; 'Tedavi görmedikleri' belirtilen raporu dahi istemeden 'tedavi gördüklerini' iddia edip, pandemi ve tecrite ilişkin beyanlarımızı görmezden gelerek ciddi tehlike altında olmadıkları gerekçesiyle kabul etmedi."

AYM'nin kararında “Hastanelerde tedavi altında tutulmakta olan başvurucuların sağlık hizmetlerine erişim imkânına sahip oldukları anlaşılmıştır” denilirken, kararın devamında "Sadece tahliyelerine karar verilmemiş olması nedeniyle yaşamlarına ya da maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlikenin ortaya çıktığına dair bilgi ya da bulgunun olmadığı anlaşılmıştır” ifadesine yer verildi.

Yargıtay üç aydır kararını vermedi

Öte yandan Savunmaya Özgürlük Koordinasyonu tarafından bugün Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için bugün birçok ilde basın açıklaması düzenlendi. İstanbul'da Ebru Timtik'in tutulduğu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Aytaç Ünsal’ın eşi Avukat Didem Baydar Ünsal AYM'nin kararına tepki gösterdi.

Ünsal "Bugün verdikleri karar onların ölüm fermanı, bu ülkede adaletsizliği yaratanlar, adaletsizliği sürdürmekte ayak direyenler Aytaç ve Ebru'nun günbegün ölmesine göz yumuyorlar. Yargıtay dosya önüne geldiğinden beri en az üç aydır bu kararı vermiyor. Neden? Kararı ne zaman vereceğini neden açık açıklamıyor? Neden Aytaç ve Ebru hakkında, sağlık durumlarına ilişkin bir karar vermiyor" diye konuştu.

Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik'in tutuldukları hastanede mahkûm koğuşunda olduklarını belirten Ünsal, "Hapishane koşullarından daha kötü olan bir pandemi hastanesinde mahkûm koğuşunda tutuluyorlar, bir tecrit hücresinde hücre cezası çeker gibi tutuluyorlar. Ebru şu anda sistematik bir taciz ve işkence altında. Her gün gelip 225 gündür ölüm orucunda olan insana ekmek gösterip, 'Sen ekmek yiyecek misin bugün' demek nedir? Burası bir pandemi hastanesi ve 10 tane jandarma postalları ile kapıda bekliyor, içeriye girip çıkıyorlar ve Ebru ve Aytaç enfeksiyon riski altındalar. Ebru'nun ihtiyaçlarını götürdüğümüzde, giysi götürdüğümüzde 24 saat bekletiliyor ancak tuzu şekeri paketi açarak, plastik bir bardakta açık bir şekilde veriyorlar. Aytaç ve Ebru'yu zorla müdahale edebilmek için onların direncini düşürmeye çalışıyorlar. Bugün gelen Anayasa Mahkemesi kararı da bunu destekler nitelikte. Zorla müdahalenin zeminini hazırlıyorlar, zorla müdahale ettirmeyeceğiz, onları sakat bırakmalarına, öldürmelerine İzin vermeyeceğiz" dedi.