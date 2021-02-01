Aylık 4 bin 200 TL’lik daire Genel Müdür'ün gelirine eklenmedi

PTT iştiraki Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş’nin, 2019 yılında genel müdürün kullanması amacıyla İstanbul’da daire kiraladığı, şirket kasasından ödenen kiranın vergiye tabi tutulmadığı belirlendi. Ataşehir’den kiralanan dairenin aylık ücretinin 4 bin 200 TL olduğu öğrenildi.

Sayıştay’ın denetim raporuna göre PTT Para Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu, 19 Aralık 2018 tarihinde toplandı. Şirketin genel müdürlüğün adresinin Ankara’dan İstanbul’a taşınması nedeniyle şirket genel müdürünün konaklama ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Yönetim Kurulu toplantısından, “Genel Müdür’ün İstanbul çalışmalarında konaklama ihtiyacı değerlendirilerek, 1 Ocak 2019 tarihinden başlamak kaydıyla kira yardımı yapılması” kararı alındı. Kararın tüm üyelerin onayı ile alındığı bildirildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; karar kapsamında, Şirket Genel Müdürü Salih Ziya Aydınay tarafından kullanılmak üzere İstanbul Ataşehir’de aylık kirası 4 bin 200 lira olan daire kiralandı. Şirketin mali hesaplarında yapılan Sayıştay denetimleri, daire için ödenen aylık kira bedelinin gelir vergisi matrahına dahil edilmediğini ortaya koydu. Denetçiler, kira ödemelerinin Genel Müdür Aydınay’ın ücretine eklenmediğini, bu nedenle vergiye tabi tutulamadığını tespit etti.

Sayıştay denetçileri, Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil eden uygulamaya yönelik şirkete, “İşverence kiralanan konutların personele bedelsiz olarak tahsisi edilmesi halinde, söz konusu kira bedellerinin vergiden istisna edilmesi mümkün değildir. Bir personele ödenen aylık kira bedelinin ücretin bir unsuru olarak değerlendirilmesi ve gelir vergisi matrahına dahil edilerek ek beyanname verilmesi önerilir” uyarısında bulundu.

Müdürler özel evlerde emekçiler direnişte

İştirak şirketlerin genel müdürlerine her türlü imtiyaz ve ayrıcalık tanınan PTT’de emekçiler işten çıkarmalara, sürgünlere ve baskılara karşı direniyor. Taşeronda örgütlü PTT-Sen ve KESK’e bağlı Haber-Sen PTT yönetiminden hiçbir muhatap bulamadıkları için eylemlerini Ankara’ya taşıyacak. Sendikalaştıkları için kod 29 ile işten atılan ve İzmir ve İstanbul’da direniş başlatan PTT-Sen üyeleri bu akşam Ankara’ya doğru yola çıkacak. İşçiler PTT Genel Müdürü’yle görüşme gerçekleştirmek istiyor.