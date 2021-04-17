Aydın'da bir kadın kayınpederinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 84 yaşındaki Bayram K., gelini olduğu belirtilen Fatma K.’yi av tüfeğiyle sırtından vurdu.

DHA'nın haberine göre Yenimahalle Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında Bayram K. evden aldığı av tüfeği ile Fatma K.’ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla Fatma K. sırtından ağır yaralandı.

Sağlık görevlilerince ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fatma K. tedaviye alındı. 58 yaşındaki kadının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Gelinini tüfekle vuran Bayram K. ise tüfeğiyle polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.