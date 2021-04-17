Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden saldırgan beraatini istedi

İstanbul Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darp ettiği görüntüleri tepki çeken Mehmet Hanifi Bozaslan'nin mahkemeye sunulan savunması ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi, hakkında 4 ayrı suçtan toplam 8 yıla kadar hapis cezası istemi bulunan Mehmet Hanifi Bozaslan ile ilgili yargılamanın basit yargılama usulü ile yapılmasına karar verdi. Saldırganın savunma dilekçesinde avukatı, Hatice Tuğba Erçakar'a kasten yaralama hariç, diğer suçların hiçbirini kabul etmedikleri belirtti. Dilekçede, "Kamera kaydından da müvekkilin hareketlerinin hayatın olağan akışı içerisinde akli sağlığı ve dengesi yerinde olmadığı açıkça görülecektir. Müvekkil zaten bunların nasıl yaşandığını hatırlamamaktadır ve pişmanlık duymaktadır. Psikolojik olarak rahatsızdır. Anksiyete bozukluğu ve panik atak vardır" denildi.

Tuğba Erçakar'ın avukatı Ayşegül Mermer ise sanıktan şikayetçi olduklarını, Erçakar ve diğer müşteki Ceylan A'nın soruşturma aşamasında bir çok defa hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Ne olmuştu?

Şişli'de 9 Aralık 2020 günü 26 yaşındaki Tuğba Erçakar, arkadaşı Ceylan A'nın evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet Hanifi Bozaslan tarafından darp edilmişti. Evdeki güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sosyal medyada gündem olmuştu. Sanık Mehmet Hanifi B. olay nedeniyle iki defa gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Saldırgan hakkında Tuğba Erçakar'a yönelik "basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından 10 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle, şikayetçi Ceylan A.'ya karşı da "hakaret", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "tehdit" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açılmıştı.