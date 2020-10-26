Ayasofya'ya ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık çan bulundu

UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan Bursa'nın İznik ilçesinde bir hurdacı, tarihi niteliği olduğunu düşündüğü bir çanı antikacı Hakan Turan'a getirdi.

Çanın üzerini zımparalayan Turan, üzerinde "Hagia Ayasofya" yazısını görünce, durumu İznik Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Resmin "Nikaia" olduğu tahmin edilen çan, incelenmek üzere ekiplerce alındı.

DHA'nın haberine göre, Çan'ın Ayasofya'ya ait olduğu ve 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor.

Makedonya Kralı Büyük İskender’in kumandanlarından General Lysimakhos'un, M.Ö. 301’de General Antigonius’u mağlup ederek "Antigonia" olan şehrin adını, eşi Nikaia’nın ismiyle değiştirdiği biliniyor.