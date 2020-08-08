Ayasofya’dan maskesiz paylaşım yapan bir AKP’li vekilin daha testi pozitif çıktı

Davetlilerin katıldığı bir törenle 24 Temmuz'da açılan Ayasofya Camii'nden maskesiz video paylaşan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la fotoğraf çektiren AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’in ardından Türkoğlu’nun geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti.

Türkoğlu “Yaptırdığım tüm testler negatif çıktı. Herhangi bir hastalığım yok” yanıtını vermiş ancak evde tedavi gördüğünü söylemişti.

Sözcü'den Can Çapar'ın haberine göre, Türkoğlu’na yapılan son testin pozitif çıktığı öğrenildi. AKP Hatay örgütü yetkililerinden alınan bilgiye göre Türkoğlu’nun tedavisi evinde sürüyor.

Hacı Bayram Türkoğlu da 24 Temmuz’daki açılış törenine katılmış, daha önce testleri pozitif çıkan AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ile birlikte, Ayasofya’nın içinde sosyal mesafe kuralına uymadan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile fotoğraf çektirmiş, maskesiz paylaşımlar yapmıştı.

Ayasofya açılışına katılıp da maskesiz fotoğraf paylaşan AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in Covid-19 test sonucu da pozitif çıkmıştı. Vekillerin bazılarının tedavileri sürerken, bazılarınınki ise devam ediyor.