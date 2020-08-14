Avusturya Dışişleri Bakanı: AB Türkiye'yle olan ilişkilerini gözden geçirmeli

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama politikasının "daha büyük bir çatışmaya dönüşme riski" nedeniyle AB'nin Türkiye'ye yönelik yaklaşımını yeniden düşünmesi gerektiğini söyledi.

Schallenberg, Viyana'nın "gerginliğin artabileceğini inandığımız tehlikeli durumdan çok endişe duyduğunu" söyledi.

Ankara ve Yunanistan ile arasındaki Meis Adası ​​açıklarındaki doğal gaz keşfi nedeniyle ortaya çıkan gerilimde AB üyesi Fransa da Yunanistan'dan yana tavır almıştı. Yunanistan'ın durumu izlemek için savaş gemileri göndermesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Oruç Reis' saldırıya uğrarsa Atina'nın "ağır bir bedel ödeyeceği" uyarısında bulundu.

Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs kıyılarında gaz ve petrol arama ve sondajları genellikle AB'den tekilere yol açıyor. Perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yi "petrol arama konusundaki tek taraflı kararları" yoluyla gerilimi körüklemekle suçladı ve Yunanistan'ı desteklemek için Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını güçlendirme sözü verdi.