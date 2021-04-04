Avukatlardan Çağlayan Adliyesi'ne çağrı: 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlamıyor, mesleğimizi savunuyoruz

İstanbul'da avukat sendika, dernek ve örgütleri 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesleklerini savunmak için yarın Çağlayan Adliyesi'nde basın açıklaması yapacaklar.

ÇHD İstanbul Şubesi ve Hukukta Sol Tavır Derneği'nin de aralarında bulunduğu 10 avukat örgütünden yapılan açıklamada "Mesleğimize yönelik saldırıların günden güne arttığı ve itibarsızlaştırıldığımız, yoksullaştırıldığımız, öldürüldüğümüz koşullarda 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlamıyor, mesleğimizi savunuyoruz. Tüm meslektaşlarımızı 5 Nisan 2021 tarihinde saat 12.30'da Çağlayan Adliyesi önünde yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz. 12.15'te Themis heykellerinde buluşarak alkışlarımızla dışarıya çıkacağız" denildi.

Basın açıklaması çağrısı Avukat Dayanışması, Avukat Hareketi, Avukatlar Sendikası, Çağdaş Avukatlar Grubu, ÇHD İstanbul Şubesi, Demokrasi İçin Hukukçular, Hukukta Sol Tavır Derneği, Kartal Hukukçular Derneği, ÖHD İstanbul Şubesi, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar tarafından yapıldı.