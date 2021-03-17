İşçi Avukatlar Merkezi: Savunmaya saldırı adalete saldırıdır!

İşçi Avukatlar Merkezi, Gebze'de eve hacze giden Avukat Ersin Arslan'ın ev sahibi tarafından öldürülmesine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Olayın münferit bir cinayet olmadığına işaret edilen açıklamada, avukatları hayatları pahasına çalışmak zorunda bırakan, çalışma koşullarını düzeltmek için hiçbir adım atmayanlardan da hesap sorulması gerektiği vurgulandı.

İnsanca çalışma koşulları için tüm hukukçuların mücadeleye çağrıldığı açıklama şöyle:

16 Mart 2021 tarihinde Gebze’de avukat meslektaşımız Ersin ARSLAN, haciz mahallinde görevini yapmakta olduğu sırada uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımızın katledilmesi sebebiyle hissettiğimiz derin acıyı ifade eder, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Ancak bu olay, adli vakadan ibaret münferit bir cinayet değildir. Meslektaşımızı katleden caniden mutlaka hesap sorulmalıdır ve sorulacaktır da. Avukatlık mesleğinin ve hukukun en yetkili kurumlarını, avukatların ve mesleğin sorunlarının çözümü için değil kişisel çıkarları ve bir grubun menfaati için işgal edenlerden, avukatları hayatları pahasına çalışmak zorunda bırakan, çalışma koşullarını düzeltmek için hiçbir adım atmayanlardan da hesap sorulmalıdır, sorulacaktır da.

Bugün yaşadığımız bu elim cinayetle doruk noktasına ulaşan avukata yönelik şiddet görüntüleri, avukatların en ufak hak talebinde yerlerde sürüklenerek gözaltına alındığı, meslek onurunun siyasilerce ayaklar altına alınmak istendiği, savunma makamına ve meslek kuruluşlarına yönelen sistematik saldırıların tam gaz devam ettiği bir ortamda tesadüf müdür? Meslektaşımızı katleden caninin bilinçaltında avukatların emniyet güçleri tarafından yerlerde sürüklendiği, borçları nedeniyle intihar ettiği, cezaevlerinde tutulduğu görüntülerin var olduğu bir sır mıdır? Bu gerçekler ne sırdır ne tesadüf. Bugün avukatlar, hayatları pahasına çalışmak zorunda kalıyorlarsa, şirketlerin üç kuruşluk icra dosyalarındaki haciz işlemleri için şehir şehir dolaşıyorlarsa, fazla mesailerle, SGK’ya bildirilen düşük ücretlerle yaşamlarını patron “meslektaşları” için harcıyorlarsa, burada hayatımıza kasteden tek sorumlunun haciz mahallindeki cani olmadığını da ilan etmemiz gerekir. Sorunun temeli savunmaya, avukatlık mesleğine yönelen ekonomik ve siyasi saldırılardır. Bu acı dolu vakaların bir an önce son bulması için öncelikle bu sorunun çözülmesi gerekmektedir.

Av. Ersin ARSLAN’ın katledilişi sonrası yayınladıkları taziye mesajlarının ardından, meslektaşımızı ölüme sürükleyen düzenin korunması için ellerinden geleni yapmaya devam edenlerin karşısında, avukatların da insanca çalışma koşullarına ve meslek onuruna sahip olabilecekleri, yapmak istemedikleri işi reddedebilecekleri, hayatlarının tehlikede olmadığı bir iş ortamında çalışabilecekleri şartları oluşturabilmek için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Kıymetli meslektaşımız Av. Ersin ARSLAN’ı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm hukukçuları tarif ettiğimiz doğrultuda mücadele etmeye davet ediyoruz.