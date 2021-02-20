Avukatı açıkladı: Damat kendisini eleştirenlere dava açacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın avukatı, ‘Ana muhalefet dahil bazı çevreler'e hakkında yazılı, görsel ve sosyal medyada ‘çirkin iftira ve karalama çalışması’ yürütüldüğü iddiasıyla dava açacaklarını duyurdu.

Temmuz 2018’de hazine ve maliye bakanlığına atanan Erdoğan'ın damadı Albayrak, 9 Eylül 2020’de Instagram hesabından yayınladığı açıklamayla istifa etmişti.

Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, Sabah gazetesine verdiği yazılı açıklamada "bazı çevreler" olarak nitelendirdiği kurumlara dava açma kararını duyururken "Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemlerin, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, finansal ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda, ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirildiği"ni söyledi.

"Herkes tarafından net şekilde bilinen bu gerçeklere karşın; ana muhalefet partisi dahil olmak üzere bir kısım çevreler tarafından yapılmak istenen algı operasyonu"nun varlığından bahsedilen açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Bankası’nın herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir."

'Eşi ve çocuklarıyla zaman geçiriyor'

Göktaş ayrıca sırra kadem basan, Albayrak’ın görevinden ayrıldıktan sonra "eşi ve çocuklarıyla zaman geçirdiğini" aktardı.

Açıklamada damadın avukatı Göktaş, “Kamuda görev aldığı süre zarfında Sn. Berat Albayrak’ı; yalan ve iftiralarla, terör örgütlerinin izlediği taktik ve algı operasyonları ile nefret objesi haline getirmeye çalışanların bir kez daha aynı oyunu devreye aldıkları görülmektedir” dedi.

Göktaş, Albayrak’ın bakanlığı döneminde "bu ülkenin insanının, esnafının, çiftçisinin, zanaatkarının ve sanayicisinin yanında olduğunu" savunarak Albayrak’ın "terör örgütünün saldırılarına ve tüm zorluklara rağmen önemli adımlar attığını" öne sürdü.

Göktaş ayrıca Albayrak'ın "temelleri atılan bor fabrikaları, sürdürülebilir enerji sistemleri üretim fabrikaları (rüzgar ve güneş enerjisi), doğu Akdeniz de oyun değiştiren sondaj gemileri" ile "ana muhalefetin tarihi boyunca hayal edemeyeceği hizmetleri bu millet için gerçekleştirmiş olmanın şükrünü ifa etmekte" olduğunu da söyledi.

'Nefret objesi seçildi'

CHP’yi de hedef alan Göktaş, “Bünyesinde meydana gelen tecavüz skandallarına karşı üç maymunu oynayan ve teröre verdikleri destek afişe olunca ahlaki meşruiyetini kaybeden ana muhalefet, görülüyor ki bütün etki ajanlarıyla birlikte bir nefret objesi olarak Sayın Albayrak’ı seçmiştir” dedi.

Damadın kaybolmasına ilişkinse Göktaş, “Görev süresi boyunca Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki hiçbir bakanın karşılaşmadığı yalan, iftira ve ahlaksız saldırılara maruz kalan Sn. Berat Albayrak görevinden ayrıldığı günden bu yana normal bir Türk ailesinde olduğu gibi evinde eşi ve çocukları ile zaman geçirmektedir” dedi.

Göktaş, Albayrak hakkındaki "mesnetsiz ve suç konusu imaların" var olduğunu belirterek bunlar hakkında da "her türlü yasal yola" başvuracaklarını söyledi.

500 bin liralık dava açmayı planladıklarını söyleyen Gökçe, "Kazanılacak tazminat tutarı hain terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanlarımızın ailelerine bağışlanacaktır" dedi.