Berat'ın 'tüy dökücü krem' projesi çöp oldu: Elde kalanlar hediye edilmiş...

Enerji Bakanlığı görevini Berat Albayrak'ın yaptığı dönemde, faaliyeti linyit kömürü üretmek olan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, kozmetik sektörüne el atmıştı.

2016 yılından itibaren piyasaya sürülen tüy dökücü, kırışık önleyici kremlerin de aralarında yer aldığı 11 kalemden oluşan Elegance adlı kozmetik markası, beklenen ilgiyi görmemişti.

Bu durum 2017 Sayıştay raporlarına da yansımış, kozmetik ürünlerin son kullanım tarihlerinin 2018-2019 tarihleri arasında dolacağı ve bu işi bırakılması gerektiği uyarısında bulunulmuş, buna rağmen adım atılmayınca TKİ'nin kozmetik adımı iflasın eşiğine gelmişti.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bir bilgiye göre, bu kapsamda satışa sunulan ve son kullanım tarihi dolan 48 bin 500 ürün çöpe gitmişti.

Kurumun boşa düşen hamlesi sonrası son duruma ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Kremde son durum ortaya çıktı: Hediye etmişler...

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün bilanço ve kesin hesaplarını görüşmek için yaptığı toplantıda TKİ’nin ürettiği kozmetik ürünlerin kamu kurumlarına dağıtıldığı ortaya çıktı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, kozmetik çalışmaların devam etmediğini söylerken, ürünlerin ticari satışı olmadığını söyleyerek, “Kozmetik ürünler bakanlığımız, kurumlarımız ve bazı kamu kurumlarına hediye olarak dağıtıldı” diye konuştu. Erdoğan, “Hediyeler kaça mal oldu” sorusuna ise yazılı olarak yanıt vereceğini bildirdi.

Sadece reklam için bir yılda 2 milyon lira harcanmıştı

Sayıştay'ın 2017 yılında yaptığı uyarıya rağmen uzun süre devam eden ancak batan "krem" işinin sadece tanıtımı için bir yılda 2 milyon 186 bin lira harcanmıştı.

Sayıştay, ürünün tanıtımı ve satışı için 2018 yılına kadar 2 milyon 186 bin lira harcandığını, Genıus Danışmanlık Şirketi'ne, maliyetler ve giderler hariç yıllık 4.7 milyon lira ödeme yapıldığını belirlemişti.