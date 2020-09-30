Avukat Ekin Yeter: Hastane evrakında hem 'yüksekten' hem de 'helikopterden düşme' ifadesi yer alıyor

Van’ın Çatak İlçesi’nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, gözaltı sırasında darp edilen ve kent merkezine götürülür götürülmez yoğun bakıma kaldırılan iki köylüden biri olan Servet Turgut, yaşamını yitirdi.

Turgut’un yaşamını yitirmesi sonrası olayın ardından gündeme gelen helikopterden atma ve yüksekten düşme iddialarına ilişkin, soruşturmayı takip eden Avukat Ekin Yeter ile konuştuk.

‘Soruşturma devam ediyor’

Yeter, Osman Şiban ve Servet Turgut’un hem şüpheli oldukları dosyada hem de işkenceye maruz kaldıklarına ilişkin dosyada soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, “Servet Turgut yaşamını yitirdi, Osman Şiban’ın ise sağlık durumu dolayısıyla şu anda ifade veremeyeceği raporu var” dedi.

Bu nedenle tanıkların dinlenmesi için aile avukatlarının savcılıkla görüştüğünü belirten Yeter, bu talebe karşılık henüz tanık ifadelerinin alınmadığını dile getirdi.

Hastane evraklarında 'helikopterden düşme' ve 'yüksekten düşme' ifadeleri yer alıyor

Hastane evraklarında “helikopterden düşme”, yine bir kısım hastane evrakında ise “yüksekten düşme” ifadesinin yer aldığını dile getiren Yeter, “Savcılıkla bu konuda görüşme yaptık. Şu ana kadar Şiban ve Turgut’un hastane girişinin kim tarafından yapıldığını tespit edemedik ancak bu iki isim de gözaltına alınıp hastaneye getiriliyor. Bu nedenle hastane girişinin askerler tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Bu giriş işleminde hem helikopterden düşme hem de yüksekten düşme ifadeleri yer alıyor” diye konuştu.

'İşkenceye uğradıkları açık'

Valiliğin açıklamasının da düşme olayını doğruladığını, kaçarken kayalıklardan düştüğü iddiasının yer aldığını belirten Yeter, bu insanların işkenceye uğradığının açık olduğunu, kendileri kaçmaya çalıştıysa da bunun nedeninin maruz kaldıkları işkence olduğunu dile getirdi.

'Şiban'ın sağlık durumu iyiye gidiyor'

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamanın valilik açıklamasıyla çeliştiğini belirten Yeter, “Osman Şiban’a biliyorsunuz fiili bir gözaltı uygulanmıştı. Üstelik mağdur olduğu dosyada ifade veremezken, şüpheli olduğu dosyada ifade vermesi için hastaneye götürülmüştü. Orada da sağlık durumu dolayısıyla ifade vermeyeceği belirtildi. Şiban’ın şu anda sağlık durumu iyiye gidiyor, ailesinin yanında iyileşme sürecinde” dedi.

Ne olmuştu?

Van’ın Çatak İlçesi’nden düzenlenen operasyon sonrası 7 çocuk babası Servet Turgut (55) ve 8 çocuk babası Osman Şiban (50) “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı.

Tanıkların ve avukatların ifadesine göre, gözaltına alınan iki isim helikoptere bindirilerek götürüldü. Bu ifade, Valilik açıklamasıyla da doğrulandı.

Yakınları Turgut ve Şiban’dan iki gün boyunca haber alamazken, iki gün sonrasında şehir merkezindeki Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda olduklarını öğrendi.

Daha sonra hastane raporlarında “Yüksekten düşme sonrası emniyet tarafından sağlık ekiplerine bildirilerek 112 tarafından acile getirilmiş” ve “hasta olay günü acil uzmanınca helikopterden düşme sonrası yaralanma sonrası acile getirildiği belirtilerek yerinde ekonsultasyon (tanı konulmak) istenmiştir. Hasta acilde görülmüştür” ifadelerinin yer aldığı haberleri gündeme geldi.

Bu haberler sonrası Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, Servet Turgut için “şahsın dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada kayalık alanda düştüğü ve yaralandığı gözlemlenmiş, mukavemet göstermesine rağmen yakalanıp usulüne uygun olarak muhafaza altına alınmıştır” iddiasında bulunulurken, açıklamanın devamında şöyle denildi:



“Gözaltı işlemlerinin yapılması maksadıyla (2) şüpheli şahıs ve etkisiz hale getirilen (1) BTÖ mensubu operasyon bölgesinden helikopterle alınarak, 11 Eylül 2020 günü saat 19.00 sularında Van İl J.K.lığına getirilmiştir. Şüpheli şahıslar hazırda bekleyen ambulanslar ile öncelikle en yakın özel hastaneye, müteakiben Van Bölge Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir.

"O.Ş isimli şahıs tedavi işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 20 Eylül 2020 günü taburcu edilmiştir. S.T isimli şahsın tedavisine devam edilmektedir.

İzahı yapılan iddialarla ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Eylül 2020 tarihi itibarıyla adli süreç ve eş zamanlı olarak idarece idari soruşturma başlatılmış olup olay bütün boyutlarıyla titizlikle değerlendirilmektedir.”

Yani Valilik “helikopterden atılma” ve “yüksekten düşme” iddialarının soruşturma konusu olduğunu doğrularken, Turgut’un kayalıklardan düştüğü iddiasına yer verdi."

Söz konusu açıklamada hafıza kaybı yaşayan ve yoğun bakımda kalan Şiban’ın nasıl bu duruma geldiği ve yaralandığına ilişkin ise hiçbir bilgi yer almadı.