'AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri değişecek, bir gün kapalı olacak' iddiası

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken arasında önceki gün yapılan görüşmede, perakende yasa tasarısı da gündeme geldi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, TESK, AVM ve zincir marketlerle ilgili yasanın bir an önce çıkarılmasını isterken Elvan’ın bu konuda İngiltere örneğini verdiği öğrenildi.

İngiltere’de zincir market ile AVM’lerin saat 10.00-18.00 arasında açık olduğuna dikkat çekildi.

Cumartesi günleri saat 13.00’te kapanan bu işletmeler, pazar günü ise kapalı. İddiaya göre Elvan, bu örneğin Türkiye’de olabileceğini, bunun yönetmelikle yapılabileceği belirtti.