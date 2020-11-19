AVM çalışanlarına çağrı: Yalnız değilsiniz, Birlik Sendikası yanınızda

Birlik Sendikası AVM'lerde çalışan tüm emekçilere seslenerek yalnız ve çaresiz olmadıklarını açıkladı ve sendikayla iletişime geçmeye çağırdı.

Birlik Sendikası Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada "Virüs fabrikalar, AVM’ler ve toplu taşıma yoluyla yayılmaya devam ediyor. Salgın emekçilerin çalışma şartlarını hali hazırda yeterince ağırlaştırmışken ülke genelinde alınan 'tedbirler' çalışanların hayatını daha da zorlaştırıyor" denildi.

AVM'lerde en yoğun saatler 14.00-19.00 arası

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 17 Kasım 2020 tarihli genelgeyle birlikte AVM’lerin çalışma saatlerinin 10:00 ile 20:00 arasında olacak şekilde kısmi olarak kısıtlandığı hatırlatılan açıklamada "Ancak AVM’lerde hafta içi ve sonu fark etmeksizin en yoğun saatlerin ise 14:00-19.00 arası olduğu biliniyor" denildi.

Ücretsiz izne çıkartılanların sayısı artacak

Getirilen kısıtlamanın AVM çalışanlarının virüse yakalanma riskini düşürmediği gibi çalışma saatlerinin azaltılmasıyla birlikte ücretsiz izine çıkarılan işçi sayısını da büyük oranda arttıracağı vurgulandı.

AVM’lerde ücretsiz izne çıkartılmayan emekçilerinse çalışan sayısının azalmasıyla birlikte fazla mesaiye zorlanıp, normalden daha uzun saatler çalıştırılmaya devam edecekleri belirtilen açıklamada virüs yayılmaya devam ederken emekçilerin bir de yoksullukla baş başa bırakılacaklarına işaret edildi.

İstifaya zorlanıyorlar

Sendika AVM’lerde çalışan üyelerinden gelen bilgilere göre işten çıkartılma yasaklanmış olsa da kimi işyerlerinde arttırılan mobbingle çalışanların istifa etmeye zorlandığını açıkladı.

Patronlar tarafından satış baskısı ve ücretsiz izne çıkartma tehditlerinin sürdüğü, AVM emekçileri arasında artan Covid-19 vakalarının üzerinin kapatılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, AVM’lerde birçok temaslı çalışanın yalnızca daha fazla satış yaptırmak adına çalışmaya zorlandığı mağazalar olduğu kaydedildi.

Virüs, işsizlik tehdidi, sömürü sarmalındaki AVM emekçisi yalnız değil

Bu koşullarda virüs, işsizlik tehdidi ve sömürü sarmalında sıkışan AVM çalışanlarının çaresiz olmadığı ifade edilen açıklamada hak gasplarına dur demek için, daha iyi koşullarda çalışmak, haklarını genişletmek ve güvenceler elde etmek için AVM emekçileri sendikalı olmaya çağrıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

Artık sendikamız var

"Çağrımız tüm AVM emekçilerine;

- Salgın döneminde alınması gereken önlemler alınmayıp, sağlığınız fazla ciro uğruna hiçe sayılıyorsa,

- İşyerinizde virüse yakalanan emekçilerle temasta olan diğer çalışanlar çalıştırılmaya devam ediyorsa,

- Çalışma saatleriniz teması azaltmak üzerine değil, AVM’nin yoğun saatlerinde işyerinde olmanız üzerinden planlanıyorsa,

- Sürekli ücretsiz izne çıkartılmakla tehdit ediliyorsanız,

BİRLİK SENDİKASI ile iletişime geçin!

AVM çatısı altındaki tüm çalışanlar, artık çaresiz ve yalnız değiliz, sendikamız var!"