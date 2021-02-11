‘Atatürk Orman Çiftliği kaçak sarayın otoparkı olamaz’

AKP döneminde parsel parsel talana açılan Atatürk Orman Çiftliği'nde bugün 70 bin metrekareden fazla alanın daha "otopark, rekreasyon ve tarımsal üretim" alanı olarak kiraya verileceği duyuruldu.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, otopark alanı için kiraya verilecek alanın Erdoğan'ın sarayının karşısında olduğunu belirterek “Kaçak Saray’ın karşısına otopark alanı veriyorsunuz. Devlet mezarlığının dışındaki alan bu. Şu bilinmelidir: AOÇ kaçak sarayın otoparkı olamaz” dedi.

'Saray'ın karşısına otopark'

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan

Candan soL'a yaptığı açıklamada muhtemelen bu alanın “15 Temmuz Müzesi”nin otoparkı haline getirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Tarımsal üretim için kiraya çıkarılan alanın ise Ankapark’ın yanındaki alan olduğunu belirten Candan, daha önce bir çelik yığınının geniş tarım arazisi üzerine dikildiğini hatırlatarak şimdi de küçük bir alanın tarımsal üretim için kiraya verildiğine dikkat çekti.

İlanda rekreasyon alanı olarak kiraya verileceği duyurulan alanın ise daha önce düğün salonu yapılmak istenen alan olduğunu ve konuyu yargıya taşıdıklarını ifade eden Candan, AOÇ arazilerinin metrekaresi ortalama aylık 1,5 liradan kiraya çıkarıldığına dikkat çekti.

'ABB görevini yapmazsa talan da edilir, otopark da yapılır'

Bu adımların Atatürk’ün şartlı bağışına aykırı olduğunu vurgulayan Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni göreve davet ederek “Atatürk’ün şartlı bağışını uygulasınlar. O kadar sahip çıkıyoruz diyorlar. Bugün AOÇ içinde plan yapma yetkisi Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin elinde. Ama bunu yapmadığı için talan da edilir, otopark da yapılır” dedi.

'AOÇ Müdürü emlakçılık yapıyor!'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hem AOÇ Müdürü hem de Tarım ve Orman Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Candan “AOÇ görevini yapmıyor. Emlakçılık yapıyor. Gayri menkul kiralıyor, satıyor” diyerek tepki gösterdi.

AOÇ Müdürlüğü'nün bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanıyla kiraya açılan alanlar...

Konuya tepkisini Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla da dile getiren Candan şunları kaydetti:

"Atatürk Orman Çiftliği'nde parsel parsel kira talanı. Ankapark'ın yanında tarımsal alan, Kaçak Saray'ın karşısında otopark ve rekreasyon alanı olarak 74 bin m2 alan, aylık m2si ort. 1,5 tl den kiraya veriliyor. Suç duyurusunda bulunuyoruz.

Atatürk Orman Çiftliği kaçak sarayın otoparkı olamaz. AOÇ müdürü, Atatürk'ün şartlı bağışına aykırı işlem yapıyor, suç işliyor. AOÇ müdürlüğü Emlakçılığa mı başladı?

Daha bir ay olmadan resmi gazetede Atatürk Orman Çiftliği alanının kiraya verilmesi, rekreasyon adı altında düğün salonu yapılması, şartlı bağışa aykırıdır. Bu Atatürk'ün vasiyetine ihanettir.

Atatürk Orman Çiftliği alanındaki 74 bin metrekare alanı kiralayarak Atatürk'ün şartlı bağışına uygun faaliyetlerin yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni göreve davet ediyoruz."