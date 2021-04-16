Askeri törende popo sallama dansı Avustralya'yı karıştırdı

Avustralya'da HMAS Supply (A195) adlı geminin denize indirilme töreni esnasında Deniz Kuvvetleri popo sallama danslı bir açılış töreni düzenledi. '101 Oyuncak Bebek Filosu' adlı dans grubu 2 milyar dolarlık petrol ikmal gemisinin göreve başlama töreninde düzenlediği dans gösterisinde yaptığı 'twerk' hareketi ve giyim kuşamlarıyla ülkede son iki gündür gündemde.

Ülkede ordunun ciddiyeti üzerinden bir tartışma açan gösteri bir taraftan Liberal Hükümet'i orduyu 'çok fazla politik doğrucu' hale getirdiği eleştirilerinin hedefi yaparken, bazı askeri yetkililer donanmanın "ölümcül şiddet uygulamak" üzerine kurulduğunu hatırlatma ihtiyacı duydu.

'101 Oyuncak Bebek Filosu'nun performansı

'Ordunun amacı ölümcül şiddet uygulamak' hatırlatması

Dans gösterisinin görüntülerinin yayılmasının açıklama yapan Avustralya Savunma Bakan Yardımcısı Andrew Hastie, askeri personele "temel faaliyetlerinin her zaman ölümcül şiddet uygulamak" olacağını söyledi ve "misyon netliğinin" çalışmaları için hayati önem taşıdığını söyledi.

Eski Özel Kuvvetler subayı olan Hastie'nin "açık direktif"i iktidar partisinden bir milletvekilinin olayı "b*k gösterisi" olarak anmasını takiben geldi.

Hastie açıklamasında "Ordumuz, Avustralya toplumunda salgın, sel veya yangın sırasında hayati bir role hizmet ediyor" dedi ve "Ancak Avustralya Silahlı Kuvvetleri'nin ana işi her zaman değerlerimizi, egemenliğimizi ve çıkarlarımızı savunmak için ölümcül şiddet uygulamak olacaktır. Bunu asla unutmamalıyız." diye ekledi. Hastie basın kurumlarına yolladığı bültende ayrıca "silah mesleğinde görev netliğinin hayati önem taşıdığını" savundu

Milletvekilinden tepki: 'Ordu sola kaydı'

İktidar partisi Avustralya Liberal Partisi ve Başbakan Scott Morrison hükümeti içeriden de "çok fazla sola kaydığı" gerekçesiyle eleştirilere maruz kalıyor. Hükümet içinde, askerlerin "ölüm" sembolleri takmasını yasaklayan 2018 direktifi gibi "politik doğrucu" olarak nitelendirilen son askeri kararlar büyük eleştirilerin hedefi olmuştu.

Aynı zamanda eski bir asker olan liberal milletvekili Phillip Thompson'sa son dans gösterisinin ardından Avustralya Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda sosyal ajandasıyla "çok fazla sola" kaydığını savundu.

Queensland Milletvekili Thompson şöyle konuştu:

"Avustralya Silahlı Kuvvetleri'miz sol veya sağ olmamalı, işlerinin tam ortasında olmalı ve milletimizi, çıkarlarımızı, değerlerimizi, egemenliğimizi savunmaktır. Aynı zamanda operasyonlara başladığımızda, görevi yerine getirmek için pişmanlık duymadan bir saldırganlık ve şiddete sahip olmalı"

Olayı çeken basın kuruluşu hedefte

Öte yandan Avustralya menşeli yayıncı ABC, dansçıları "aşırı cinselleştirdiği" ve "ileri gelenlerin" '101 Oyuncak Bebek Filosu'nun performansını izlediklerine dair üzerinde oynanmış görüntüleri servis ettiği için tepki topladı.

Dansçılarsa olayın ardından büyük tepki alırken sosyal medya hesaplarını dondurma veya gizliye alma yoluna gitti. Hedef alınmalarının sebebi olarak ABC'yi gösteren dansçıların lideri Maya Sheridan şunları söyledi:

"Kasıklarımızı kimsenin görmediği bir açıdan kasıtlı olarak çektiniz. Topluluğumuzu dünya çapında kamuoyunda göstermeniz bizi üzdü ve utandırdı... Bunu çok ürkütücü bulduk ve bu ABC’nin kamera operatörünün bu kadınları ve danslarını kendi zevkleri için cinselleştirme ihtiyacı duyduğunu gösteriyor"

ABC daha sonra videoyu tepki çeken kısımları kestikten sonra tekrar yayınladı. ABC'nin orijinal videosunda dans gösterisi sırasında orada bulunmayan bazı yetkililer de yer alırken düzeltilen videolarında sadece gerçekte orada bulunan yetkililer gözüktü.

Başbakan Scott Morrison olayın tamamıyla ilgili resmi bir açıklama yayınlamazken sadece ABC'nin olayı haberleştirme biçimini kınayan bir açıklamada bulundu.