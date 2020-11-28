Avustralya, Çin'den karikatür için özür talep etti

Çinli CG (bilgisayar grafikleri) sanatçısı ve karikatürist Wuheqilin'in çizdiği bir karikatür nedeniyle Avustralya Çin'den özür talep etti. Karikatür'ün Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Lijian tarafından da paylaşılması iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu.

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020

Karikatürist Wuheqilin'in çizdiği görselde Avustralyalı bir asker Afgan bir çocuğun boğazına bıçak dayayarak "Korkma, size barış getirmek için geldik" diyor. Geçtiğimiz günlerde Avustralya'nın Afganistan'da 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

'Özür dilemesi gereken savaş suçlarını işleyen taraftır'

Çin Dışişleri Bakanlığı, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın savaş karikatür nedeniyle özür dileme çağrılarını reddetti ve Afganistan'daki can kaybından dolayı özür dilemesi gereken tarafın Avustralya olduğunu vurguladı.

Avustralya başbakanı Scott Morrison, Avustralyalı askerin tasvir edildiği karikatürü "iğrenç" olarak tanımladı.

Çin Dışişleri Bakanlığının Pazartesi günkü olağan basın toplantısında Zao görünmedi. Bunun yerine, bakanlığın bilgi departmanı müdürü Hua Çunying, Zao'nun karikatürü paylaşmasına hitaben "Avustralya tarafı meslektaşımın tweet'ine çok sert tepki veriyor - Bu, Afganların zalimce öldürülmesinin haklı olduğunu düşündükleri anlamına mı geliyor? Afganların yaşamı önemlidir... Avustralya askerleri utanmamalı mı?" dedi.

Hua, Avustralyalı askerlerin "ciddi suçlar" işlediğini ve Avustralya hükümetinin "özür dilemesi gerektiğini" söyledi.

Avustralya Başbakanı'ysa "Bu, büyük savunma kuvvetlerimiz ve bu üniformayla 100 yıldan fazla süredir görev yapan kadın ve erkekler için yanlış bir imaj ve korkunç bir hakarettir. Çin ile Avustralya arasında şüphesiz gerilimler var, ancak onlarla bu şekilde başa çıkamazsınız." dedi.

Avusturya anaakım medyası ve hükümeti tarafından karikatür yerine "üzerinde oynanmış görsel" ifadesi kullanılırken aynı ifade İngiltere ve ABD anaakım medyasında da kendisine yer buldu.

Karikatürist Wuheqilin, siyasal karikatürleriyle tanınıyor. Karikatüristin diğer işleri şöyle:

-Sürü bağışıklığı- Devlet tarafından izin verilen bir katliam

-Haydi Mike! Kontrolü kaybediyorum!-