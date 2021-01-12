'Aşı yaptırmayana vize verilmeyecek' iddiası

Almanya'da Saksonya- Anhalt Eyaleti, aşı yaptıranların “karantina yükümlülüğüne uymayacağı” hükmünü getirdi.

Buna göre aşı yaptırmış kişi, risk bölgesinden gelse bile karantinaya girmek zorunda değil.

Sözcü'den Ali Güven'in haberine göre, Türkiye de AB için risk bölgesi ve vize randevuları durdurulmuş durumda. Vize randevularının yakında sadece aşılananlar için açılmasının gündemde olduğu öne sürülüyor.

Böylece, yaklaşık 9 aydır durdurulan turist vizesi sadece “aşı şartıyla” verilmeye başlanacak. Alman pasaportu ya da oturumuyla Türkiye’ye gidip gelenlerde de, testin yerini “aşı zorunluluğu” alacak. AB’de, karantinaların kaldırılması için bu tartışılıyor ve AB üyeleri de, kendi vatandaşları için getirilen kısıtlamaları diğer ülkeler için de aynen öngörüyor.

İddiaya göre, Türkiye’den turistik amaçlı AB'ye gitmek isteyenlere vize verilmeye başlanması için “aşı ön şartı” geliyor. Nisan ya da mayıstan sonra ancak aşı yaptırmış olanlar vizeye başvurabilecek.