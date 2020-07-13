Artvin Yusufeli'nde sel: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi kayboldu

Artvin'nin Yusufeli İlçesi'nde dün etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu.

Otomobili ile sele kapılan 1 kişi çevredekiler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişi, yaşamını yitirdi.

Artvin Valisi, selde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

Yusufeli Barajı'nı su bastı

Yapımı tamamlandığından dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacağı iddia edilen Yusufeli Barajı'nın şantiyesini su bastı. İşçiler, selden kaçarak kurtuldu. Şantiyede çalışanlara ait park halindeki onlarca araç ile iş makineleri balçığa gömüldü.

Artvin-Erzurum yolu kapandı

Sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelan nedeni ile Artvin-Erzurum yolundaki bazı noktalar kapandı. Su kavuşumu mevkiinde tünelin içerisi balçıkla doldu.

Yağış uyarısı yapıldı

Yaşanan sel ve heyelanın ardından Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulunurken, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklendiğini ifade etti. Yağışların sel ve heyelanlara yol açabileceği belirtilirken dikkatli ve tedbirli olunması istendi.