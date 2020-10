Arnavutluk, İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımayı reddetti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Arnavutluk'a yaptığı İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması çağrısını reddetti. Rama ülkesinin bu konuda AB'nin liderliğini takip etme niyetinde olduğunu söyledi.

Arnavutluk'un "bölgede dış ilişkiler konusunda AB tutumlarına karşı oy kullanmayan tek AB üyesi olmayan ülke" olduğunu belirten Rama, gelecekte bu ihtimali dışlamasa da şimdilik olmayacağını söyledi.

Trump, Cuma günü Rama'ya bir mektup göndererek, hükümetine "5G güvenliği" konusundaki tutumundan ötürü teşekkür etti ve Arnavutluk'u, Pekin tarafından Doğu Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapmak için geliştirilen bir platform olan Çin liderliğindeki 17 + 1 örgütünden ayrılmaya davet etti.

Trump mektubunda, "Büyükelçiliğinizi Kudüs'e taşıyarak sizi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Avrupa ülkelerine katılmaya davet ediyorum" diye ekledi.

Rama bu adımı reddederek "Dış politikamızda Avrupa Birliği ile uyumluyuz" dedi. Arnavutluk Başbakanı "Arnavutluk, AB entegrasyon sürecine girdiğinden bugüne kadar, dış ilişkiler alanında Avrupa Birliği ile mutabık kalınan çizgiden hiçbir şekilde çıkmayan tek üye olmayan ülke olmaya devam ediyor" dedi.

Kosova, Sırbistan ile ABD aracılığında imzalanan anlaşmanın bir parçası olarak, İsrail'deki ilk büyükelçiliğini Kudüs'te açmayı kabul ettiğini duyurdu. Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj dün Twitter'da İsrail Dışişleri Bakanı Gabriel Aşkenazi'ye Kosova'nın bunu "mümkün olan en kısa sürede" yapacağına dair güvence verdiğini yazdı.

I assured my counterpart that is dedicated at full capacity to build close cooperation in all fields of common interest, also honouring our great common friend and ally, the United States of America. Confirmed to Mr. Ashkenazi our intention to open an Embassy in Jerusalem.