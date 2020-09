Kosova-Sırbistan anlaşmasının kazananı Trump ve Netanyahu

Kosova-Sırbistan arasında ilişkileri "normalleştirme" adı altında gerçekleştirilen müzakereler, AB ve ABD tarafından yürütülen iki ayaktan oluşuyordu. Müzakerelerin ABD ayağı Richard Grenell tarafından yürütülürken, AB ayağıysa üst düzey diplomatlar ve devlet başkanları tarafından yürütüldü. Bugüne kadar her iki tarafın da karşı tarafın kabul etmeyeceğine emin oldukları taleplerle müzakerelere gitmeleri, aslında tarafların müzakerelerde isteksiz olduklarının ve Batı'nın hatırına müzakereleri başlattıklarının bir göstergesiydi.

Görüşmelerin son ayağıysa ABD'de, Beyaz Saray'da bizzat Donald Trump'ın huzurunda gerçekleşti. Söz konusu görüşmenin amacı iki ülke arasında bir ekonomik anlaşma imzalamak olarak sunulurken Kosova ana akım basını anlaşmanın öncesinde ve sonrasında hiçbir detayına yer vermeyerek tek bir noktaya odaklandı: Müzakerelerin Donald Trump'ın huzurunda gerçekleşmesi.

Sırp ana akım basını da anlaşma öncesinde Arnavut basınından farklı bir tutum izlemedi. Önemli olan Kosova'yla masaya oturulması değil, bizzat Donald Trump'ın huzurunda görüşmekti, ancak Trump'ın huzuruna çıkan Aleksandar Vučić'in durumu daha sonrasında çok da hoş karşılanmadı.

Donald Trump'ın İsrail'in çöpçatanlığını üstlenen bir tutum sergiliyor olması ve Ortadoğu'da gerçekleştirdiği adımları Binyamin Netanyahu hükümetinin dış politikasını destekler şekilde yürütmesi yeni bir gelişme değil, ancak bunu İsrail'le herhangi bir fiziksel bağı bulunmayan Batı Balkanlar siyasetine taşımış olması yeni bir şey. Esas dikkat çeken noktaysa iki eski Yugoslav ülkesinin masaya oturmasından çıkan temel sonuç, kendi gündemlerinde olmamasına rağmen orada bulunmayan ilgisiz bir devletin başkentini tanımış olmaları oldu.

Neticede Washington'da Kosova ile Sırbistan arasında imzalanan anlaşma iki tarafa da herhangi bir fayda sağlamadı, ancak anlaşmanın ana kazananı Trump ve Netanyahu olmuş oldu.

Anlaşma özellikle Beyaz Saray tarafından "Tarihi Anlaşma" olarak duyurulurken, anlaşmanın Kosova-Sırbistan ilişkilerine dair içeriğine ilişkin ilk elden bir açıklama yapılmadı ve İsrail'i kapsayan (ve anlaşma imzalanana kadar kamuoyuna duyurulmayan) kısmı anlaşmanın merkezine kondu. Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamalarda ve Trump'ın kendi açıklamalarında Kosova'nın İsrail'i tanıyacak ve Sırbistan'ın İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacak olmasına odaklanılır ve bunun Ortadoğu'daki "barış"a katkı koyacağı defalarlarca belirtilirken, görüşmelerin esas amacı olan Balkanlar'daki "barış" pek de dile getirilmedi.

Another great day for peace with Middle East – Muslim-majority Kosovo and Israel have agreed to normalize ties and establish diplomatic relations. Well-done! More Islamic and Arab nations will follow soon!