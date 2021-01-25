Arnavutluk Başbakanı seçimler için Erdoğan'ı kullanmakla suçlanıyor

​Yunanistan menşeli Kathimerini gazetesi dün yaptığı haberde Arnavutluk'ta Türkiye fonlarıyla yapılan hastaneyi ve bu durumun mevcuk iktidar tarafından kullanılma şeklini "seçim yatırımı" şeklinde yorumladı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan ilişkisini seçimler öncesinde öne çıkartma arayışında olduğunu iddia eden Kathimerini, Türkiye'nin parasını ödediği hastanenin yapım tarihi olarak 25 Nisan seçimleri öncesine tarih kesilmesine dikkat çekti.

Erdoğan'ın ülkede bir "hayırsever müttefik" imajıyla verildiğini söyleyen Kathimerini, Fier kentinde yapılacak olan hastane için Türkiye'nin Arnavutluk'a 60 milyon avro verdiğini ve hastanenin 3 aydan kısa bir sürede, seçimin arifesinde hazır olacağına dikkat çekti.

Arnavutluk basınına göre, inşaa süreci çoktan başladı ve Türkiye'den Tiran'a inşaat malzemeleri gelmeye başladı. Ancak hastanenin konumu daha belirlenmiş değil.

Buna ek olarak ülkede son günlerde çıkan bir Erdoğan "şarkısı" gündem olmuş durumda. Bir vokal grubu olan Gjergj Arianiti Mallakaster'in Erdoğan için bestelediği şarkı ülkede alay konusu olurken popüler medya programlarında "Komünist dönemde Mao ve Enver Hoca'ya yazılan şarkılar"a benzetildi.

Söz konusu şarkının sözleri "Erdoğan Arnavutluk dağları kadar uzun yaşasın", "Dünya'da anneler Erdoğan gibi evlatlar doğurmuyor" gibi sözler taşıyor.

Erdoğan'ın Rama'nın Sosyalist Partisi'nin propaganda malzemesine dönüştürülmesi iddialarına ilişkin bir eleştiri de Eski Cumhurbaşkanı Sali Berisha'dan geldi. Ana muhalefetteki Demokrat Parti'nin lideri Berisha, iktidardaki sosyal demokrat Rama'yı "Erdoğan'ın vasalı" olmakla suçladı. Berisha, Rama hükümetinin Ankara ziyaretini abarttığını belirtti.

Berisha, Arnavutluk'ta sosyalizmin çözülmesinden itibaren hükümetin desteklediği saadet zinciri firmalarının çöktüğü 1997'ye kadar iktidarda kalmıştı.

Fransa'yla aşı gerginliği

Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk, AB'nin aşı programına karşı sert eleştirilerde bulunmuştu. Başbakan Rama, AB'nin ve özellikle Fransa'nın "kullanılmayan aşı stoğu" olduğunu söyleyerek, Batı Avrupa ülkelerinin aşı istiflediğini ve Balkanlar'a aşı konusunda destek vermediğini söylemişti. Bunun üzerine Fransa'ysa "AB'nin her yıl Arnavutluk'a önemli miktarda para bağışladığını" söyleyerek “Her yıl, Avrupa Birliği'nin, 100 milyon avroyla Arnavutluk'taki en büyük bağışçı olduğunu hatırlatmak isteriz." demişti.

Tirana Times'ın aktardığı üzere Rama, "Fransa'nın şu ana kadar enjekte edebileceğinden çok daha fazla aşıya sahip olmasının [...] anlamı nedir? AB dışındaki 6 ülkeye, bunlardan bazılarını alabilirsin diyebilirsin, çok fazla değil, sadece iki bin, üç bin, 5 bin, böylece ön saflarda ve günün 24 saati çalışan insanları aşılayabiliriz. Bu onlara neye mal olabilir? Hiçbir şeye!” sözlerini kullanmıştı.

Rama: Ben bir müttefiğimize saldırmış değilim

Fransa'nın Rama'nın sözlerini takiben Arnavutluk'ın Dışişleri ve Avrupa Bakanlığı'na nota vermesinin ardından, Rama Facebook mesajında hiçbir müttefike saldırmadığını söylediği bir mesaj paylaştı.

Rama, “Bu durumda Fransa da olmak üzere, hiçbir müttefiğimize saldırmadım! Ülkemiz diktatörlük hapishanesinden çıktığından beri [Sosyalizmin çözülüşünü kastediyor] Avrupa Birliği'nin Arnavutluk'a yardım ettiğini unutmadım ve asla unutmuyorum […] Avrupa Birliği'ne hep değer verdim ve değer vermeye devam ettim. Arnavutluk'a 30 yıldır vermiş olduğu paha biçilmez yardımdan şüphe yok” ifadelerini kullandı.

Başbakan ayrıca, “Belirli bir durumda belirli bir sessizlikten söz ettim ve aşı söz konusu olduğunda, söylediğim sözlerin hiçbirini geri almıyorum! Covid'e karşı aşı dağıtımında bölge ülkelerini dışarıda bırakmak […] için bir gerekçe yok ve herkes bunu anlayabilir, anlamamış gibi davrananlar bile” dedi.