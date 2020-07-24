Arçelik kârını ikiye katladı

Beyaz eşya üreticisi Arçelik ikinci çeyrek net kârını 406 milyon TL olarak açıkladı. Şirketin geçen yılın aynı döneminde kârı 219 milyon TL idi.

Arçelik, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ikinci çeyrek finansallarını açıkladı.

Buna göre şirket yılın ikinci üç aylık döneminde 406,6 milyon TL net kâr elde ederek analistlerin 396,6 milyon TL'lik medyan beklentisini aştı.

Bir önceki yılın aynı döneminde net kârı 219,1 milyon TL olan şirketin satış geliri 7,83 milyar TL ile 8,43 milyar TL'lik bir önceki yılın ikinci çeyrek rakamının altında kaldı.