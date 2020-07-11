Aras Kargo koronavirüs şüpheli işçileri zorla işe çağırdı, kargo dağıttırdı!

Salgın günlerinde patronların kar hırsı işçilerin ve halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Ankara Aras Kargo Türkkonut Yaşamkent Şubesi’nde çalışan bir işçinin Covid-19 test sonucu pozitif çıkarken, diğer işçiler 14 gün karantinada kalacaklarını düşünmelerine karşın, ertesi gün işe çağrıldı.

‘Ateşiniz 38’in üzerinde değilse çalışacaksınız’

Bölge yöneticileri tarafından işçilere işe gelmeleri gerektiği söylenirken, “ateşiniz 38’in üzerinde değilse çalışacaksınız” denildi.

Bu durumda işini kaybetmek istemeyen işçiler bu sabah işe giderken, Sağlık Bakanlığı ekipleri, ilgili işçileri sabah saatlerinde test için aradı. İşçilerin işte olduğunu öğrenen yetkililer “şaşırırken”, işçilerin eve dönmeleri istendi.

Durumu iş yerine bildiren işçilere dağıtıma devam etmeleri gerektiği söylenirken, Bakanlık yetkilileri bu kez işçilerin evlerine ve iş yerlerine polis ekiplerinin sevk edileceğini bildirdi.

Koronavirüs şüpheli işçilere zorla kargo dağıttırdılar

Bu bildirimin ardından iş yeri tarafından işçilere “kalan teslimatları tamamlamadan evlerine dönebilecekleri” söylendi. İşçilerin Patronların Ensesindeyiz Ağı'na verdiği bilgiye göre, bu süreç içerisinde işçiler dağıtmaları gereken kargoların önemli bir bölümünün dağıtımını gerçekleştirdi.

İşçiler aile hekiminin de kendilerini aradığını, 14 gün boyunca evde kalmaları gerektiğinin söylendiğini, bu durumda yeniden işe çağrılmaktan endişe ettiklerini dile getirdi.