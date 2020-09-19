Antalya'da 60 hektar ormanlık alan küle döndü

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm bölgesi Adrasan'ın Seylemit mevkisinde dün saat 16.00'da henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş çapta alana yayılan yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi. Alevlerin sarp kayalıklara doğru ilerlemesiyle birlikte karadan müdahalenin zorlaştığı yangın için söndürme helikopterlerinden destek istendi.

Yangın sabaha karşı kontrol altına alındığını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yazılı açıklama ile duyurdu. 60 hektar ormanlık alanın yanarak küle döndüğü yangına 300 yangın söndürme personeli çevre illerden de desteğe gelen çok sayıda araç ve 8 helikopter müdahale etti. 16 saatlik çalışmanın ardından yangın sabah saatlerinde tamamen söndürüldü.

Adrasan'da 2014 ve 2016 yılında da günlerce süren yangınlar çıkmıştı. Adrasan'a yakın bir başka tatil bölgesi olan Olimpos'a kadar ilerleyen yangında toplamda 300 hektarlık alan zarar görmüştü.