Ankara'da üniversite topluluklarından etkinlik: Kapitalizmin Geleceği Üzerine

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde faaliyet yürüten öğrenci topluluklarının geçtiğimiz Mayıs ayında başlattıkları ortak canlı yayın program dizisini sürdürüyor.

Üniversite topluluklarının bugün saat 14.00’te soL Portal yazarı Özgür Şen’in katılımıyla gerçekleşecek olan ‘‘Yeni Yılın İlk Günleri: Kapitalizmin Geleceği Üzerine’’ başlıklı beşinci programı YouTube üzerinden yayınlanacak.

2020’yle gelen ve giderek derinleşen krizin yarattığı tahribatı çıkış yolları üzerine tartışmaların sürdürüldüğü oturumların 5'incisi olan programda gençliğin güncel sorunları, genç işsizlikten Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamasına, uzaktan eğitim süreçlerinde yaşanan eşitsizliklerden, gericiliğin gençlik üzerindeki tahakküm mekanizmasına kadar pek çok farklı konu masaya konulacak.

ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu (SDT), Ankara Üniversitesi Aydınlanma ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu (ASAT), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Marko Paşa Edebiyat Topluluğu, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Düşünce Topluluğu (BDT), Bilkent Üniversitesi Üçüncü Dünya Araştırmaları Topluluğu, ODTÜ Bilim ve Gelecek Topluluğu (BvG) ve Hacettepe Toplumsal Araştırmalar Topluluğu’nun ortak programına buradan erişebilirsiniz: