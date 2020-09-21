Ankara'da sağlık emekçilerine saldırı!

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde "hasta yakınları" sağlıkçılara saldırdı.

Sağlık çalışanları kapıyı tutarak kendilerini korumaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, hastanede çok az sayıda polis ve jandarma görev yaparken, bu kişiler saldırılara müdahalede de bulunmuyor.

Bir süre devam eden saldırıya karşı sağlık emekçileri kendi kendilerini korurken, daha sonra olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte sağlık emekçileri bulundukları alandan çıkabildi.

Saldırının bir hasta yakınının ölmesi sonrası düzenlendiği öğrenildi.

TTB'den tepki

TTB, saldırı sonrası resmî hesabında yaptığı paylaşımda, "Hekimlik Andı'na bugün Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanları yeni bir cümle eklemek zorunda kaldı! 'Hastalarımı Acil Resüsitasyon Odası kapısında bedenimden barikat kurarak, şiddet ortamından koruyacağıma yemin ederim.'" ifadesini kullandı.