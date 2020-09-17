TKP'li Sağlıkçılar, TTB'yi hedef alan ve kapatılmasını isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve iktidara yanıt verdi.

Açıklamada, "TKP'li Sağlıkçılar olarak tüm sağlık çalışanlarını TTB'ye sahip çıkmaya ve siyasi iktidarın başıboş bıraktığı sağlık alanında kendi kaderlerini ellerine almak için örgütlenmeye çağırıyoruz" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

İktidar ve ortağı TTB’den elini çekmelidir

Siyasi iktidar salgında patronların kârlarını güvence altına almak için halkın sağlığını hiçe sayarken, hükümetin suç ortağı partinin genel başkanı, Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılmasını ve yöneticilerinin tutuklanmasını istedi.

Devlet Bahçeli'nin açıkça hedef gösteren açıklaması, TTB'nin sağlık çalışanlarının sesini duyurmak için "yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz" diyerek başlattığı etkinliği üzerine geldi. Kendisinin bugüne kadar üstlendiği misyon düşünüldüğünde, bu açıklama siyasi iktidarın muhalif bir odak olarak gördüğü meslek örgütüne gerçekleştireceği bir operasyonun habercisi olarak okunabilir. Eğer öyleyse bilsinler ki TKP'li hekimleri karşılarında bulacaklar. Fakat daha önemlisi bu açıklama siyasi iktidarın salgının yönetiminde kontrolü tamamen yitirdiğinin açık ilanıdır.

TKP'li Sağlıkçılar olarak tüm sağlık çalışanlarını TTB'ye sahip çıkmaya ve siyasi iktidarın başıboş bıraktığı sağlık alanında kendi kaderlerini ellerine almak için örgütlenmeye çağırıyoruz.

TKP'li Sağlıkçılar