Ankara'da IŞİD operasyonu: 4 gözaltı

Ankara'da IŞİD üyesi olduğu tespit edilen 4 şahıs yakalandı.

Haber Merkezi

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında IŞİD üyesi olduğu belirlenen şahıslar takibe alındı.

Takibin ardından düzenlenen operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.