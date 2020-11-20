Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında IŞİD üyesi olduğu belirlenen şahıslar takibe alındı.
Takibin ardından düzenlenen operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
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Ankara'da IŞİD operasyonu: 4 gözaltı
Ankara'da IŞİD üyesi olduğu tespit edilen 4 şahıs yakalandı.
Haber Merkezi
Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında IŞİD üyesi olduğu belirlenen şahıslar takibe alındı.
Takibin ardından düzenlenen operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.