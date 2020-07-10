Ankara’da banka soygunu: Kasayı alıp kaçtılar

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Dikmen Caddesi'nde bulunan bir özel bankaya ait alarm sisteminin devreye girmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Bankaya ulaşan ekipler, kapının açık olduğunu ve giriş bölümündeki bazı yerlerin dağınık vaziyette olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası incelendiğinde, kapının kar maskeli 2 soyguncu tarafından levye ile açıldığı ve bir kasanın alındığı görüldü.



Görüntülere göre, soyguncuların şubeye girip kasayı geldikleri araca yüklemeleri sadece 1 dakika sürdü.

Banka yetkilileri ile irtibata geçen ekipler, çalınan kasada bazı evraklar ile bankanın güvenlik görevlisine ait bir silahın bulunduğunu öğrendi.



Kullandıkları aracın olaydan kısa süre önce Mürsel Uluç Mahallesi'nden çalındığı tespit edilen soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı.