Amiraller bildirisini yazdığı öne sürülen Ergun Mengi kimdir?

Gözaltındaki emekli amirallerin ifadeleriyle ilgili Halk TV'de açıklamalarda bulunan Celal Ülgen "Metni yazan tek kişi. O da İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi. Metinde suç unsuru yok" demişti.

Ülgen'in açıklaması sonrası Mengi'nin kim olduğu merak konusu oldu.

1978 yılında Deniz Harp Okulundan mezun olan Mengi, Deniz Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde eğitim aldı.

Deniz Kuvvetleri'nin çeşitli savaş gemilerinde Harekat Subayı, II. Komutan ve dört yıl boyunca Gemi Komutanlığı görevi yaptı. Karargah Görevleri olarak; Deniz Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanlığında Proje subaylığı ve Şube Müdürlüğü Görevlerinde bulundu, Dz. K.K.lığı Strateji Daire Başkanlığı görevindeyken 2003 yılında Tuğamiralliğe terfi etti.

Mengi, ayrıca 1995-1998 yılları arasında, Batı Avrupa Birliği'nin (WEU) Brüksel'deki Askeri Karargahında Proje Subayı olarak görev yaptı.

Amiral olarak 2003-2005 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında ise Hücumbot Filosu Komutanlığı görevini yaptı.

Mengi, Deniz Kuvvetleri'nde 29 yıl görev yaptı ve 2007 yılında Amiral olarak emekli oldu.

Koç'un 'Şeref Başkanı' olduğu kurumda çalıştı

Emekliliğinin ardından Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (ASAM) ve Rahmi Koç'un Şeref Başkanı olduğu Global İlişkiler Forumunda (GIF) çalıştı.

2015-16 Eğitim Döneminde Atılım Üniversitesinde Uluslararası Hukuk ve Hukuka Giriş dersleri verdi.

İYİP'te görev yaptı, ocak ayında istifa etti

Mengi, İYİP Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevinde bulunurken, parti yönetiminden yapılan açıklamaya göre ocak ayında partiden istifa etti.

İddiaya göre, Mengi, İYİP'ten istifa eden Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın danışmanlığını yaptı.